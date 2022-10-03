Google отключила переводчик Google Translate в Китае

Google отключила сервис Google Translate в Китае из-за низких показателей использования

Компания Google прекратила работу переводчика Google Translate для пользователей из Китая. Об отключении сервиса сообщило Bloomberg.

По информации издания, при попытке зайти в веб-версию переводчика из КНР появляется фото стандартной поисковой строки. Пользователей также перенаправляют на гонконгский сайт Google Translate, недоступный на территории материкового Китая.

«Мы остановили работу Google Translate на материковом Китае в связи с низкими показателями использования», — сообщил представитель Google. Другие подробности о решении не приводятся.

Как уточняет South China Morning Post, переводчик стал недоступен юзерам из Китая в субботу, 1 октября.

В 2010 году Google отключила свой поисковик на территории Китая. Компания объяснила решение нежеланием идти навстречу требованиям о цензуре результатов поиска. Вместе с тем веб-версия Google Translate продолжала быть доступной в стране. В 2017 году в КНР также заработало мобильное приложение переводчика.