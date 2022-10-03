Долгожительница со 168 потомками назвала секрет своего долголетия

The Washington Post: 99-летняя женщина рассказала о своей огромной семье из 250 человек

99-летняя Маргарита Коллер из американского штата Пенсильвания рассказала о своей огромной семье и назвала секрет своего долголетия. Ее историю публикует The Washington Post.

По словам долгожительницы, она всегда мечтала о большой семье, так как росла без братьев и сестер. Сейчас у нее насчитывается 168 потомков, в том числе 11 детей, 56 внуков и 101 правнуков, а общая численность близких родственников составляет около 250 человек. Все они постараются собраться в загородном клубе 28 ноября, чтобы отметить 100-летие бабушки в кругу родственников.

Коллер вышла замуж в 1942 году и была неразлучна со своим мужем, пока он не скончался в 2008 году. По словам женщины, они сами не знали, сколько детей хотят завести, поэтому просто решили не останавливаться.

Коллер стремится присутствовать на всех семейных праздниках и мероприятиях. «Она приезжает на каждый выпускной в школе и колледже», — утверждает один из 56 внуков бабушки. Женщина любит посещать семейные праздники и считает это самыми знаменательными моментами своей жизни.

Секретами своего долголетия Коллер назвала веру, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия и назвала алкогольный напиток, который ему поспособствовал. Кроме того, 102-летняя женщина считает, что каждый человек должен прилагать все усилия, чтобы сделать счастливыми близких.