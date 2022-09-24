102-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Лина Ламонт их Эдинбурга назвала хорошее вино и юмор главной причиной своего долголетия

Жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия и назвала алкогольные напиток, который ему поспособствовал. Об этом сообщает InYourArea.

Лина Ламонт появилась на свет в шотландском Эдинбурге и провела в родном городе всю жизнь. До 98 лет женщина жила в своем доме, а после переехала в пансионат для пожилых Murrayside. У 102-летней женщины нет своих детей, но ее постоянно навещают многочисленные племянники и племянницы, с которыми она общается и гуляет на свежем воздухе.

Ламонт рассказала, что главная причина ее долголетия — любовь к хорошему вину и юмору. Кроме того, долгожительница считает, что каждый человек должен прилагать все усилия, чтобы сделать счастливыми близких.

Поздравить именинницу пришли друзья и родственники, а администрация Murrayside устроила для нее вечеринку, на которой гостям подали шоколадный торт, а специально приглашенная певица исполнила любимые песни шотландки.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Канады назвала причину своего долголетия. Флорентина Джонстон считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.