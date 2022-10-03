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Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — добавил глава Чечни.

По его словам, украинские войска зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. «Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Кадыров раскритиковал вывод российских войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Он призвал к использованию маломощного ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.

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Марина Совина
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