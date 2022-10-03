Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — добавил глава Чечни.

По его словам, украинские войска зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. «Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Кадыров раскритиковал вывод российских войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Он призвал к использованию маломощного ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.