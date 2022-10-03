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Алтай разработает кодекс поведения туриста

Власти Алтая разработают кодекс поведения туриста для борьбы с вандализмом

Фото: Sergey Chuprin / Unsplash

Власти Алтая решили разработать кодекс поведения туристов для борьбы с вандализмом. Об этом сообщает ТАСС.

Документ будут распространять через туроператоров для защиты от загрязнения уникальной природы и сакральных для местных жителей территорий.

Отмечается, что ежегодно республика принимает свыше двух миллионов туристов, которые оставляют после себя большое количество мусора, нарушают правила поведения в сакральных для алтайцев местах. Например, прикрепляют памятные ленточки к деревьям, наносят надписи на скалах, рассказали власти.

В кодексе планируется обязать путешественников изучать национальные особенности и традиции Алтая и внимательно относиться к его наследию региона. Для автомобилистов, не пользующихся услугами оператора, кодекс могут включить в навигатор, чтобы система заранее предупреждала о правилах поведения при приближении к сакральному месту.

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Варвара Кошечкина
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