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Россияне смогут записаться добровольцами для участия в СВО на «Госуслугах»

Жители России смогут через «Госуслуги» записаться добровольцами для участия в СВО

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Россияне смогут записаться добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) на «Госуслугах», сообщается на сайте портала.

Отмечается, что быть призванными в добровольном порядке или поступить на службу в добровольческий отряд могут граждане, которые не получили повестку. Там напомнили, что для призыва по мобилизации требуется иметь гражданство России, находиться в запасе Вооруженных Сил и иметь военно-учетную специальность. Для рядовых и сержантов предельный возраст призыва составляет 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, для старших офицеров — до 65 лет.

Призыву подлежат только те, кто годен по состоянию здоровья: граждане с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Вступить в добровольческий отряд могут российские граждане до 60 лет, которые прошли военную службу или военные сборы, либо занимающиеся стрелковыми видами спорта, состоящие в охотничьей общественной организации, силовом ведомстве или в казачьем обществе.

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Марина Совина
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