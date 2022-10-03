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Пьяный россиянин устроил стрельбу в ресторане на детском празднике

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане на детском празднике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане «Своя компания». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону Евгения Крюкова.

По данным ведомства, 2 октября пьяный фигурант пришел в ресторан, где проходил детский праздник, и открыл стрельбу.

Задержать его помогли посетители заведения. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 37-летнего мужчину, устроившего стрельбу в гостинице: употребив большую дозу алкоголя, он открыл окно и решил пострелять.

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Екатерина Власова
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