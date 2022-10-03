Утверждена процедура рассмотрения Госдумой проектов о принятии новых регионов

Утверждена процедура рассмотрения Госдумой проектов о принятии в Россию новых регионов

Утверждена процедура рассмотрения Государственной Думой законопроектов по ратификации договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

Отмечается, что в общей сложности рассмотрение займет около часа.

Докладчиком по четырем законопроектам о ратификации будет министр иностранных дел Сергей Лавров, с содокладом выступит глава комитета палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Все четыре конституционных законопроекта о принятии в состав России новых регионов представит Павел Крашенинников, который, как отмечается, также выступит с единым содокладом.

Помимо этого, запланированы выступления руководителей фракций.

В воскресенье, 2 октября, президент страны Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договоры о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данную инициативу.