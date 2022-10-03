В российском регионе отменили 100 ошибочных решений о мобилизации

В Ленобласти отменили 100 решений о призыве в рамках частичной мобилизации

В Ленинградской области власти отменили 100 решений о призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона, пишет РИА Новости.

«Комиссия по частичной мобилизации: в Ленобласти отменено в общей сложности 100 решений о мобилизационных мероприятиях», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что среди ошибочно призванных был один несовершеннолетний, двое ухаживали за родными с инвалидностью, 11 были ограниченно годны, а 76 не подходили по возрасту.

Ранее стало известно, что власти Курской области зафиксировали 149 обращений об ошибках в ходе проведения частичной мобилизации. Губернатор региона Роман Старовойт заверил, что администрация внимательно следит за ходом мобилизации.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.