Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Гостям «Ивановского капустника» приготовили почти 40 видов зеленых щей

Гости фестиваля «Ивановский капустник» отведали почти 40 видов зеленых щей

Фото: Unsplash

Гости фестиваля «Ивановский капустник» отведали почти 40 видов зеленых щей. Об этом пишет «Вести».

Отмечается, что лучшее блюдо на гастрономическом фестивале, прошедшем в Ново-Таблицах, представил местный детский сад «Малыш».

«Во все времена ярмарки проходили на пересечении важных торговых путей. Село Ново-Талицы находится на пересечении дорог на Иваново, Ярославль, Тейково и далее на Москву», — говорится в сообщении.

В этом году организаторы сохранили традиционный формат мероприятия. Для гостей ярмарки была представлена сельхозпродукция и промыслы края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Лавров сравнил США с Гитлером
Назван способ защитить жилье пожилых москвичей
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.