Гостям «Ивановского капустника» приготовили почти 40 видов зеленых щей

Гости фестиваля «Ивановский капустник» отведали почти 40 видов зеленых щей

Гости фестиваля «Ивановский капустник» отведали почти 40 видов зеленых щей. Об этом пишет «Вести».

Отмечается, что лучшее блюдо на гастрономическом фестивале, прошедшем в Ново-Таблицах, представил местный детский сад «Малыш».

«Во все времена ярмарки проходили на пересечении важных торговых путей. Село Ново-Талицы находится на пересечении дорог на Иваново, Ярославль, Тейково и далее на Москву», — говорится в сообщении.

В этом году организаторы сохранили традиционный формат мероприятия. Для гостей ярмарки была представлена сельхозпродукция и промыслы края.