Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Акции Tesla рухнули

Акции Tesla потеряли 6,5 процента во время торгов после публикации отчетности

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Во время торгов в понедельник, 3 октября, акции производителя электрокаров Tesla рухнули на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Утром ценные бумаги обвалились до 248 долларов за штуку (минус 6,5 процента), но со временем падение замедлилось и сейчас составляет порядка 4,62 процента. Поводом для падения стала публикация квартального отчета. По итогам третьего квартала 2022 года, Tesla поставила рекордные 343 830 автомобилей по всему миру, однако аналитики прогнозировали увеличение продаж до 358 тысяч.

В конце сентября стало известно, что Tesla решил отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон. Отзыв коснется некоторых электромобилей Model 3 2017-20 годов выпуска, Model Y 2020-21 годов, а также Model S и Model X 2021-22 годов.

Tesla от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о переходе украинскими войсками границы республики
Акции Tesla рухнули
Боснийский футболист клуба РПЛ отказался возвращаться в Россию
В Бердянске произошел самоподрыв диверсанта
Россиянам предложили еще один способ попасть на курорты Таиланда и Вьетнама
Предсказано будущее ипотеки на частные дома в России
Лукашенко призвал мобилизовать всех для уборки картофеля
Назван способ скачать удаленные из AppStore приложения
Водонаева ответила на критику своих фото в купальнике
ФСБ задержала троих россиян за финансирование террористов в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.