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В Турции оценили влияние отказа банков от системы «Мир» на приезд россиян

ATSO: отказ турецких банков от системы «Мир» не повлияет на приезд туристов из России

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин оценил, какое влияние окажет отказ турецких банков от использования платежной системы «Мир» на поток туристов из России. По его словам, желающих отдохнуть в Турции россиян не станет от этого меньше, однако их траты внутри страны снизятся, сообщает РИА Новости.

«Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов», — заявил он.

Четин подчеркнул, что это не повлияет на туризм, но отсутствие возможности использования карт «Мир» в Турции приведет к снижению трат россиян внутри страны. Он считает, что решение данной проблемы необходимо найти максимально быстро.

Ранее генеральный директор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на территории страны.

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Марина Совина
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