В российском регионе проверят информацию о гибели мобилизованного

В Госдуме проверят информацию о гибели мобилизованного в призывном пункте под Тюменью

Депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев заявил о планах посетить призывной пункт Андреевский под Тюменью, в котором, по сообщениям СМИ, погиб мобилизованный. Об этом сообщает газета NEFT.

«Я сейчас в Тюмени. Завтра еду туда. Это поселок, в котором я жил. Приеду, разберусь», — приводит издание слова депутата.

Ранее портал 72.ru заявил, что 28 сентября на мобилизационном пункте Андреевка обнаружили тело призывника. Источник из правоохранительных органов подтвердил порталу, что сообщение о смерти действительно поступало.

3 октября стало известно, что на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино Свердловской области погибли трое призванных в рамках частичной мобилизации. Это подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.