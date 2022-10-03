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В российском регионе проверят информацию о гибели мобилизованного

В Госдуме проверят информацию о гибели мобилизованного в призывном пункте под Тюменью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев заявил о планах посетить призывной пункт Андреевский под Тюменью, в котором, по сообщениям СМИ, погиб мобилизованный. Об этом сообщает газета NEFT.

«Я сейчас в Тюмени. Завтра еду туда. Это поселок, в котором я жил. Приеду, разберусь», — приводит издание слова депутата.

Ранее портал 72.ru заявил, что 28 сентября на мобилизационном пункте Андреевка обнаружили тело призывника. Источник из правоохранительных органов подтвердил порталу, что сообщение о смерти действительно поступало.

3 октября стало известно, что на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино Свердловской области погибли трое призванных в рамках частичной мобилизации. Это подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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Никита Абрамов
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