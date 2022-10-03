Жители Украины добирались на референдумы через Турцию

В Запорожской области рассказали о добиравшихся на референдумы через Турцию украинцах

Часть жителей Украины ради участия в референдуме о присоединении к России добирались до освобожденных регионов через Турцию, об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

По его словам, люди сначала отправились в Турцию на автобусе, потом прилетели в Россию на самолете, а затем выехали на освобожденные территории.

«Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров. Результат референдума является четким проявлением нашей общей воли и объединяет всех жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул он.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях проголосовали за присоединение к России. В Запорожской области по результатам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской — за высказались 87,05 процента избирателей.