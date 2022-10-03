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«Миссис Крым» объяснилась после исполнения украинской песни

«Миссис Крым» Валеева объяснила исполнение украинской песни незнанием контекста
Ольга Валеева

Ольга Валеева. Фото: @olga_rijjylya

Финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева объяснила исполнение украинской песни «Червона калина», которая считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) незнанием контекста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее соцсети.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов», — рассказала «Миссис Крым».

Валеева добавила, что она просто спела украинскую песню, которую знает давно, и напомнила, что сама является украинкой. Она живет в Симферополе и воспитывает двоих детей.

Финалистка конкурса красоты подчеркнула, что не стала бы рисковать своей семьей, зная о значении этой песни. Она попросила понять ее правильно и призвала оставаться людьми.

Ранее сообщалось, что «Миссис Крым» столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет композицию «Червона калина». Из-за травли ей пришлось удалить ролик и закрыть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Марина Совина
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