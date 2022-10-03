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Член ОП оценил предложение о переименовании Волгограда в Сталинград

Член ОП Лукаш заявил, что вопрос о переименовании Волгограда можно решить через референдум

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш оценил предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград. Его слова передает РИА Новости.

Лукаш назвал вопрос о переименовании города серьезным. «Главным здесь, на мой взгляд, является мнение жителей, наших земляков, которое может быть определено через референдум, как определено законодательством, в том числе Волгоградской области», — подчеркнул он.

Марина Совина
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