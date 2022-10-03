В российском регионе приостановили отправку мобилизованных

В Курганской области остановили отправку мобилизованных из-за большого числа добровольцев

В Курганской области из-за большого числа добровольцев, пришедших в военкомат в рамках частичной мобилизации, приостановили отправку призывников. Об этом сообщили в военкомате российского региона, пишет Ura.ru.

«Курганцы, пришедшие на мобилизационные пункты добровольно, помогли оперативно сформировать и отправить группы в военные части», — сообщили в военкомате.

Там добавили, что с пятницы, 30 сентября, из пунктов в областном центре не зафиксировано отъезда призывников. Добровольцы помогли сотрудникам комиссариатов выполнить промежуточный план по отправке мобилизованных в части.

Ранее в Белгородской области сократили число мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. По состоянию на 28 сентября в области осталось около 120 человек, которые должны быть призваны. Военные комиссариаты области выполнят новые задачи в случае, если подобные указания поступят от оборонного ведомства, сказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.