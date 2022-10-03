Кабардино-Балкария получит более 179 миллионов рублей на производство зерна

Кабардино-Балкария получит от государства более 179 миллионов рублей на производство зерна

Правительство России выделит Кабардино-Балкарии средства на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, аграрии республики по распоряжению председателя Правительства Михаила Мишустина получат более 179 миллионов рублей. В результате сельхозкомпании смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат на выращивание и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Отмечается, что всего государство направит на указанные нужды 10 миллиардов рублей. Помимо Кабардино-Балкарии, поддержку получат 64 региона страны.

«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — высказался Мишустин.

В июле 2021 года на Ставрополье собрали почти два миллиона тонн зерна. Известно, что второй год подряд Кочубеевский округ становится лидером по уборке зерновых культур. Высокие показатели также зафиксировали в Новоалександровском, Предгорном и Изобильненском округах.