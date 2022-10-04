Транспортные компании вернут деньги за билеты мобилизованным пассажирам

Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за купленные железнодорожные и авиабилеты

Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала правительства России.

Так, отмечается, что в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным.

Для возврата железнодорожных билетов следует обратиться в железнодорожную кассу, предоставив удостоверение личности и документ, подтверждающий факт мобилизации, как правило, повестку. Возврату подлежат и билеты третьих лиц, планировавших поездку вместе с мобилизованным. Если покупатель билетов не может лично их вернуть, деньги за билет могут вернуть родственнику по простой письменной доверенности.

Для возврата авиабилетов нужно обратиться по месту его приобретения с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки. Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином.

В частности, авиакомпания «Аэрофлот» одной из первых разрешила возвращать билеты мобилизованным пассажирам и сделала условия максимально простыми и удобными.

В частности, как отмечается в сообщении «Аэрофлота», перевозчик признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки.

Подлежащие призыву граждане имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. Для этого нужно лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств.

Таким документом является:

повестка;

мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние (в том числе мобилизационное предписание о прибытии в военкомат в течение указанного периода с датой выдачи ранее 21.09.2022 года (срок действия мобилизационных предписаний не установлен законом, документ считается действующим);

документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учете;

документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления);

уведомление о запрете выезда заграницу со ссылкой на ФЗ-31, выданное погранконтролем аэропорта;

при предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета.

Также вынужденный возврат денежных средств возможен следующим категориям пассажиров при предъявлении вышеуказанных документов и их копий: членам семьи, следующим совместно на одном рейсе с гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство;

членам семьи, не следующим совместно c гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство;

пассажирам, следующим совместно с гражданином, подпадающим под призыв, и оформленным с ним в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

Если пассажир (гражданин), призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться для проведения вынужденного возврата денежных средств, перевозчик может вернуть средства третьему лицу при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также доверенности на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира.

