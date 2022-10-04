В Европе заявили о новой волне COVID-19 и возврате к ношению масок

В Бельгии подтвердили новую волну COVID-19, Франция обсуждает возврат к ношению масок

В Бельгии подтвердили наступление новой волны COVID-19 к середине октября; в свою очередь, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждают возврат к ношению защитных масок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среднее ежедневное количество смертей от коронавируса в Бельгии увеличилось до четырех, то есть на 42 процента относительно предыдущей недели. Сообщается, что в европейской стране с начала пандемии от COVID-19 умерло 32 690 человек.

Председатель французского Комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars), иммунолог Брижит Отран заявила, что французам стоит вернуться к ношению масок. По ее словам, во Франции, как и в Бельгии, увеличилось число госпитализаций.

«Да, это восьмая волна», — считает она.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса.