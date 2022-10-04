Легендарный инвестор покинул пост главы собственной инвесткомпании

Bloomberg: инвестор Рэй Далио ушел с поста главы Bridgewater Associates

Легендарный инвестор Рэй Далио покинул пост главы собственной инвесткомпании Bridgewater Associates, основанной им 47 лет назад и специализирующейся на управлении хедж-фондами, пишет Bloomberg.

По данным издания, 30 сентября Далио ушел с поста одного из трех содиректоров фонда по инвестициям и передал свои права голоса совету директоров. При этом он сохранит место в совете директоров и получит новую должность, которая будет называться «основатель и наставник по информационным технологиям».

На данный момент стоимость активов фондов под управлением Bridgewater Associates оценивается в 150 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в мире. По оценке журнала Fortune, Bridgewater Associates занимает пятое место в списке наиболее значимых частных компаний США.

Главный фонд Pure Alpha с начала года принес инвесторам доходность в 34,6 процента. Средняя доходность фонда за 31 год работы — 11,4 процента годовых. В то же время «всепогодный фонд» Bridgewater Associates, рассчитанный на менее рискованные инвестиции, с начала года показал убытки в 27,2 процента.