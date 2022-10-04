Шеф в жестоком письме запретил грустить на работе пережившей измену сотруднице

The Mirror: начальник посоветовал сотруднице пекарни не переносить грусть в пироги

Пользовательница Reddit рассказала о том, как ее работавшая в пекарне подруга тяжело переживала измену возлюбленного и из-за этого получила от начальника жестокое письмо. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Сотрудница пекарни узнала об измене возлюбленного, с которым встречалась четыре года. Вскоре после этого шеф прислал сотруднице письмо, в котором посоветовал женщине «не переносить свою грусть в пироги» и делать вид, что все в порядке до тех пор, пока не получится на самом деле справиться с переживаниями.

В сообщении, отправленном сотруднице, руководитель призвал ее забыть о возлюбленном и попросил не грустить на работе. Пользователи были в шоке, так как в письме говорилось, что мужчина «был частью ее жизни, а не всей жизнью». «Вы знаете, что мы маленькая фирма, и здесь непозволительно хандрить», — подчеркнул автор письма.

Менеджер заявил, что чувствовать себя беззащитной — это нездорово. Он посоветовал женщине найти психотерапевта. В конце письма руководитель пожелал сотруднице больше не возвращаться на работу грустной из-за своих разрушенных отношений.

Других пользователей Reddit поразило то, каким языком было написано письмо, а также нелепое утверждение, что «женщина переносила свою грусть в пироги». «Просто представьте, как какой-нибудь бедный ребенок ест пирог на свой день рождения и чувствует вкус этой грусти», — пошутил один из них. «Как можно почувствовать сладость без небольшой толики грусти?» — отметил другой.

Многие пользователи предложили сотруднице поддержку. С тех пор она успела сменить работу.

Ранее сообщалось, что американская пользовательница TikTok Александра Старр нашла изощренный способ отомстить изменившую ей возлюбленному, на свадьбе которого ей пришлось выступать. Сначала она исполняла трогательные песни о любви, а затем перешла на композиции об изменах и предательстве.

