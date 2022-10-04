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Великобритании пришлось исправлять ошибку в санкционных списках

Власти Великобритании внесли в санкционный список не того человека
Экс-замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев

Экс-замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Властям Великобритании пришлось исправлять ошибку в санкционных списках, в которые попали влиятельные российские лица. Об этом сообщает ТАСС.

Так, под санкции Великобритании попал не тот Сергей Елисеев. В санкционный список включили Елисеева Сергея Станиславовича — бывшего украинского вице-адмирала, который в 2014 году перешел на сторону России и стал заместителем командующего Балтийским флотом.

Однако главой херсонского правительства стал Елисеев Сергей Владимирович, который являлся бывшим сотрудником ФСБ и экс-замглавы правительства Калининградской области.

В итоге британским властям пришлось исключать из санкционного списка Сергея Станиславовича и включать Сергея Владимировича.

Ранее Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов из-за референдумов.

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Татьяна Антоненко
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