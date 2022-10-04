Великобритании пришлось исправлять ошибку в санкционных списках
Властям Великобритании пришлось исправлять ошибку в санкционных списках, в которые попали влиятельные российские лица. Об этом сообщает ТАСС.
Так, под санкции Великобритании попал не тот Сергей Елисеев. В санкционный список включили Елисеева Сергея Станиславовича — бывшего украинского вице-адмирала, который в 2014 году перешел на сторону России и стал заместителем командующего Балтийским флотом.
Однако главой херсонского правительства стал Елисеев Сергей Владимирович, который являлся бывшим сотрудником ФСБ и экс-замглавы правительства Калининградской области.
В итоге британским властям пришлось исключать из санкционного списка Сергея Станиславовича и включать Сергея Владимировича.
Ранее Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов из-за референдумов.