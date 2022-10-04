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Пассажирка самолета положила свои волосы в кофе попутчицы и была обругана в сети

Видео с раскинувшей свои волосы на спинку кресла пассажиркой вызвало возмущение в сети

Пассажирка самолета сняла на видео невоспитанный поступок своей попутчицы — ролик быстро стал вирусным и набрал 2,6 миллиона просмотров. Кадрами путешественница поделилась в TikTok-аккаунте.

Пользовательница с ником @julie.b.christensen рассказала о ситуации, которая произошла с ней во время недавнего перелета. Так, она показала кресло в ряду перед ней — сидящая на этом месте пассажирка раскинула длинные пышные волосы на спинку кресла, из-за чего они свисают до самого откидного столика и практически попадают в стакан с кофе автора видео.

Поведение неизвестной пассажирки вызвало возмущение в сети. Девушка была раскритикована за невнимательность и невоспитанность. Автору ролика порекомендовали отругать попутчицу или отомстить. «Видимо она захотела кофейную маску для волос, не заставляйте ее ждать», «Надо положить на волосы жвачку или прилепить конфетку», «Ножницы есть с собой?», «Зовите стюардессу, это угроза здоровью», «Просто вежливо попросить убрать волосы», — предложили варианты разрешения конфликта комментаторы.

Дарья Рыбак
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