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В Совете Федерации предложили создать в стране резерв мясных консервов

Сенатор от Белгородской области Савченко предложил создать в стране резерв консервов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

России следует создать дополнительный государственный резерв мясных консервов, а также запретить импорт мяса. С таким предложением выступил представляющий в Совете Федерации Белгородскую область Евгений Савченко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, такие действия обеспечат стратегический продовольственный запас, «крайне необходимый в нынешней обстановке», а также уберет с рынка избыточное производство свинины и мяса птицы. Отдельно, подчеркнул сенатор, решение позволит на полную мощность загрузить предприятия по производству консервированной продукции.

Консервы, по замыслу Савченко, станут эффективным антиинфляционным интервенционным инструмент для регулирования цен, то есть в условиях дефицита мяса и резкого роста цен на него запасы позволят поддержать потребление граждан.

При этом сенатор полагает, что пришла пора полностью запретить импорт мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки, чтобы российские производители не испытывали конкуренции.

Ранее сообщалось, что в России сократилось производство говядины. В нынешних экономических условиях фермеры не могут конкурировать с импортом, однако отказываться от него власти не планируют, в противном случае стоимость продукта для населения существенно возрастет.

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Платон Щукин
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