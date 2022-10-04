Кудрявцева объяснила наличие у нее ключей от квартиры умершего Моисеева

Кудрявцева рассказала, что Моисеев попросил ее забрать ключи от его квартиры в Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала наличие у нее ключей от квартиры певца Бориса Моисеева в Болгарии на момент его смерти. Директор Моисеева по просьбе певца незадолго до его кончины позвонил ведущей и попросил забрать ключи от квартиры, объяснила Кудрявцева в беседе с «Телепрограммой».

«В этом году я поехала в Болгарию, а у нас квартиры в одном комплексе. И тут мне позвонил Сережа Горох и сказал, что Боря просит привезти ключи от его квартиры в Москву. Я пошла на ресепшен, забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила. Сняла обзор на видео, им показала», — рассказала она.

Кудрявцева привезла ключи в Москву августе, сообщает издание. В день смерти Моисеева Кудрявцева поделилась снимком ключей и переживаниями из-за кончины артиста. Она отметила, что так и не успела отдать привезенные из Болгарии ключи исполнителю, но не пояснила, как они у нее оказались. По словам Кудрявцевой, Моисеев был добрым, смешным, открытым и ранимым человеком.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Музыкант скончался в возрасте 68 лет в своей московской квартире на Краснопролетарской улице. Тело музыканта обнаружил арт-директор Сергей Горох. Сообщалось, что Моисеев умер из-за инсульта, который стал для певца третьим по счету.

