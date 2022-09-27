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Ключи от квартиры Моисеева оказались у Кудрявцевой

Лера Кудрявцева не успела отдать Борису Моисееву ключи от его квартиры в Болгарии
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как у нее оказались ключи от квартиры певца Бориса Моисеева, о смерти которого стало известно ранее во вторник, 27 сентября. Ведущая не успела вернуть артисту ключи после того, как приехала из Болгарии. Об этом Кудрявцева сообщила в сторис в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Не получился день без плохих новостей. Боря Моисеев умер. Привезла из Болгарии ключики, ему отдать от его же квартиры там. Так и не отдала. Че происходит, ****?» — сказала она.

В своем Telegram-канале знаменитость опубликовала фотографию ключей и добавила, что Моисеев был добрым, смешным, ярким, открытым и очень ранимым человеком. Кудрявцева также поделилась своими переживаниями из-за кончины певца. «Уходят… А у меня и сил все эти события переваривать не остается. Помню и люблю», — написала ведущая.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Сообщалось, что 68-летний артист скончался в своей квартире в Москве на Краснопролетарской улице. Тело музыканта обнаружил арт-директор Сергей Горох. Как сообщает Teleprogramma, Моисеев умер из-за инсульта, который стал третьим по счету.

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Денис Савосин
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