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Фигуранта дела о хищении миллионов у «Роскосмоса» приговорили к 7,5 года колонии

Бывшего главу НПО имени Лавочкина приговорили к 7,5 года по делу о мошенничестве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области суд приговорил бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского к 7,5 года колонии по делу о мошенничестве с миллионами Роскосмоса. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, также по решению Химкинского суда к шести годам колонии приговорили руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову, а председателя адвокатской конторы Игоря Третьякова к семи годам колонии. Также всем осужденным назначены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

По версии следствия, фигуранты, заключая фиктивные договоры с конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, похитили 330 миллионов рублей. Потерпевшей стороной по делу является «Роскосмос».

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Владимир Седов
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