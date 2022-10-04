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У Минобороны России украли миллионы рублей на производстве беспилотников

Производитель подводных беспилотников обманул Минобороны России на 20 миллионов рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Производитель подводных беспилотников обманул Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2015 году компания «Тетис Про» получила заказ на производство автономного подводного аппарата «Гавиа». Сумма заказа составила 101,9 миллиона рублей. Эти цифры показались слишком большими сотрудникам ФСБ и они провели проверку.

Оказалось, что организация включила в стоимость работ лишние комплектующие на 20,6 миллиона рублей. В марте 2022 года суд взыскал весь полученный доход компании. Руководителей «Тетис Про» сейчас разыскивают. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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Екатерина Власова
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