У Минобороны России украли миллионы рублей на производстве беспилотников

Производитель подводных беспилотников обманул Минобороны России на 20 миллионов рублей

Производитель подводных беспилотников обманул Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2015 году компания «Тетис Про» получила заказ на производство автономного подводного аппарата «Гавиа». Сумма заказа составила 101,9 миллиона рублей. Эти цифры показались слишком большими сотрудникам ФСБ и они провели проверку.

Оказалось, что организация включила в стоимость работ лишние комплектующие на 20,6 миллиона рублей. В марте 2022 года суд взыскал весь полученный доход компании. Руководителей «Тетис Про» сейчас разыскивают. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.