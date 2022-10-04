Сообщение о добровольном характере мобилизации оказалось недостоверным

Информация о добровольном характере службы для мобилизованных не подтвердилась

Сообщение о том, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне могут отказаться проходить службы, не подписав соответствующий контракт, оказалось недостоверным.

В конце сентября в соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться однотипные сообщения, рассказывающие об избежавшем службы мобилизованном россиянине. Одно из первых сообщений появилось в Telegram-канале бизнес-тренера Ольги Корниловой «О.КОРНИЛОВА|ГЛАВНЫЙ» 24 сентября.

В посте приводился скриншот переписки. Одна из собеседниц утверждала, что ее знакомого, призванного в рамках частичной мобилизации, после прохождения военных сборов и прибытия в распределительный пункт отправили домой, так как он не стал подписывать контракт о прохождении военной службы.

По данным автора сообщения, мужчина отказывался подписывать какие-либо бумаги о согласии на участие в военной спецоперации на всех этапах, в том числе при получении повестки и прохождении медкомиссии. В распределительном пункте ему якобы заявили, что в ходе первой волны частичной мобилизации призываются только граждане в возрасте до 35 лет, все остальные же могут отправиться на фронт только в качестве добровольца и при заключении соответствующего контракта. В итоге мужчина якобы был отпущен домой, поскольку контракт заключать не стал.

Позже в соцсетях появились сообщения, в которых рассказывалась похожая история с незначительными изменениями. Утверждалось, что молодой человек смог вернуться домой после прибытия в распределительный пункт, поскольку его якобы не смогли отправить на фронт без его согласия.

При этом ни в одном из сообщений не приводились какие-либо данные о мобилизованном, которому удалось вернуться домой, и не указывалось, когда именно произошел инцидент. Кроме того, не приводились данные об источнике информации, что может свидетельствовать о его ненадежности.

На официальном информационном портале «Объясняем.рф» ранее была опубликована информация, согласно которой призываться на службу в рамках частичной мобилизации могут рядовые и сержанты до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет и старшие офицеры до 65 лет. Указывалось, что рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, а также младшие офицеры моложе 50 лет и старшие офицеры моложе 55 лет будут призываться в приоритетном порядке, однако речи о добровольном характере службы для тех, кто старше, не шло.

Несмотря на то, что в Указе президента России Владимира Путина о начале в стране частичной мобилизации мобилизованные приравниваются по своему статусу к служащим по контракту, из этого не следует, что их могут отправить в зону СВО только добровольно и при заключении соответствующего контракта. Законом 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» заключение контрактов для отправки мобилизованного на службу не предусмотрено.

Публикация не получила охвата в СМИ. При этом она распространялась в соцсетях, преимущественно на личных страницах пользователей (1, 2, 3, 4).