Модели прошлись по подиуму в оголяющих тело нарядах на Неделе моды в Париже

Модели массово прошлись по подиуму в откровенных нарядах на показах Недели моды в Париже

Модели массово прошлись по подиуму в откровенных нарядах на показах, которые состоялись в рамках Недели моды в Париже. Соответствующую подборку приводит Daily Star.

По информации издания, манекенщица бренда Irene Luft вышла на дефиле в боди с объемными рукавами, прозрачная ткань которого оголяла ее тело, а участницу шоу Acne Studios запечатлели в голубом платье с вырезами в сочетании с блестящими босоножками. На том же мероприятии другую девушку сфотографировали с бантами на груди вместо бюстгальтера.

Помимо этого, супермодель Белла Хадид предстала перед публикой в трусах, прикрывая оголенный бюст руками, после чего дизайнеры Coperni нанесли на ее тело платье при помощи спрея из хлопковых и синтетических волокон, разведенных в растворе полимера. В то же время телезвезда Кайли Дженнер позировала фотографам в кружевном платье.

Ранее Зендея также посетила Неделю моды в Париже в прозрачном комбинезоне на голое тело. На размещенных кадрах телезвезда позирует на показе Valentino в облегающем наряде, который выполнен из черной прозрачной ткани, а также оверсайз-пиджаке с блестящими стразами.

