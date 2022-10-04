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Названа еще одна не подлежащая мобилизации категория россиян

«Объясняем.рф»: работающие на государство пожарные не подлежат мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Граждане, которые работают в Государственной противопожарной службе, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по мобилизации не подлежат», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что список россиян, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, не может быть опубликован, так как эти данные относятся к информации ограниченного доступа.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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