Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации

«Объясняем.рф»: список подлежащих мобилизации относится к информации ограниченного доступа

Список россиян, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, не может быть опубликован. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа», — ответили на вопрос россиян на портале.

Там также сообщается, что повестка человеку, подлежащему мобилизации, должна быть вручена лично в руки.

Ранее на портале ответили на вопрос о завершении мобилизации. Она закончится только по решению президента России Владимира Путина.