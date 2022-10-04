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Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации

«Объясняем.рф»: список подлежащих мобилизации относится к информации ограниченного доступа

Фото: AP

Список россиян, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, не может быть опубликован. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа», — ответили на вопрос россиян на портале.

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Там также сообщается, что повестка человеку, подлежащему мобилизации, должна быть вручена лично в руки.

Ранее на портале ответили на вопрос о завершении мобилизации. Она закончится только по решению президента России Владимира Путина.

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Анастасия Шейкина
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