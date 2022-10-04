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Миллиардеру из списка Forbes предложили возглавить правительство Карабаха

Миллиардеру Варданяну предложили возглавить правительство НКР

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывшему главе компании «Тройка Диалог», миллиардеру из списка Forbes Рубену Варданяну предложили возглавить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). С соответствующим предложением президент НКР Араик Арутюнян выступил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что готов предоставить Варданяну «широкие полномочия» и ожидает его ответа. «Надеюсь, наше сотрудничество начнется уже в ближайшие недели... Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — отметил Арутюнян.

Ранее сообщалось, что Варданян решил отказаться от гражданства России ради Нагорного Карабаха. При этом он поблагодарил российских миротворцев, которые были введены в регион после обострения конфликта в 2020 году.

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Георгий Нестеров
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