Спецназ Росгвардии уничтожил диверсантов в Херсонской области

Росгвардия ликвидировала диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области

В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Боестолкновение с диверсантами произошло во время специальных адресных мероприятий в населенном пункте. У противника изъяты стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству. Кроме того, на месте боестолкновения росгвардейцы нашли форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 октября сообщалось, что российский спецназ уничтожил более 130 украинских военных, танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины и 16 единиц специальной автомобильной техники.