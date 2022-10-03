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Росгвардия уничтожила технику ВСУ и ликвидировала 130 украинских военных в ДНР

Спецназ Росгвардии ликвидировал 130 военных и задержал шесть пособников ВСУ в ДНР

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Спецназ Росгвардии уничтожил несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы ликвидировали более 130 украинских военных, уничтожили танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины и 16 единиц специальной автомобильной техники.

Росгвардейцы также задержали во время разведки шесть пособников ВСУ и нашли несколько складов с боеприпасами. Из них изъяли 320 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов, 100 ручных гранат, 15 гранатометов, более 640 выстрелов к ним,
26 килограммов взрывчатки и около 34 тысяч патронов.

Ранее стало известно, что росгвардейцы уничтожили беспилотник ВСУ и нашли три схрона с оружием в Луганской народной республике.

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Екатерина Власова
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Росгвардия уничтожила технику ВСУ и ликвидировала 130 украинских военных в ДНР
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