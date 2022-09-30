Росгвардейцы уничтожили беспилотник ВСУ и нашли три схрона с оружием в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил беспилотник ВСУ и нашел три схрона с боеприпасами в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нашел три схрона с оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы при проведении воздушной разведки обнаружили БПЛА украинской армии и заглушили его с помощью системы подавления.

Кроме того, бойцы Росгвардии нашли схроны и изъяли из них десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), три противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), 29 гранатометов, 200 выстрелов к ним, пять огнеметов, три переносных зенитных комплекса (ПЗРК), 22 артиллерийских снаряда, 67 противотанковых, противопехотных, сигнальных мин, 42 ручные гранаты, 6 килограмм взрывчатых веществ и более 7 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.