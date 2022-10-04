Европейская страна разрешила однополым парам усыновлять детей

STA: парламент Словении разрешил однополым парам заключать брак и усыновлять детей

Нижняя палата парламента Словении разрешила однополые браки и усыновление ребенка однополыми парами. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

По данным агентства, за поправки к Семейному кодексу европейской страны проголосовали 48 членов Государственного собрания. Они предусматривают определение брака как союза двух людей. 29 членов нижней палаты парламента высказались против. Также изменения позволяют однополым партнерам усыновлять ребенка на тех же условиях, что и обычным супругам.

Усыновление детей однополыми парами разрешено в 13 странах Евросоюза — Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Франции и Швеции, отмечает агентство.

1 августа в Госдуму внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных стран.