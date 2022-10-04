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Раскрыто убранство способной провести под водой четыре дня роскошной яхты

В продажу поступила яхта Nautilus за 1,5 миллиарда рублей с бассейном и баром

Фото: somniosuperyachts.com

Раскрыто убранство поступившей в продажу роскошной яхты Nautilus, способной четыре дня провести под водой. Соответствующую информацию публикует Metro.

Отмечается, что голландская компания U-Boat Worx презентовала данное судно весом 1250 тонн и длиной 37,5 метра на международной выставке яхт в Монако. Известно, что на нем будут расположены бассейн с пресной водой, бар, гостиная, столовая, четыре гостевые каюты, просторная спальня для владельцев, а также комната для шести членов экипажа и полностью оборудованный камбуз. Кроме того, яхта сможет выполнять функции подводной лодки и погружаться на глубину до 200 метров.

По словам представителей компании, доставка приобретенного корабля Nautilus покупателю будет осуществляться в течение 30 месяцев. При этом его стартовая цена составляет 25 миллионов евро (примерно 1,5 миллиарда рублей).

В ноябре 2021 года в сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире яхты, 222-метрового судна Somnio. На борту лодки разместили 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой.

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Алина Гостева
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