Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Бывший участник КВН описал необычный случай в США

Экс-участник КВН Мусагалиев рассказал, что случайно встретил в США земляка из Камызяка

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший участник КВН, телеведущий и комик Азамат Мусагалиев описал необычный случай, произошедший с ним и его командой «Сборная Камызякского края», когда они были в США. В подкасте Main Event Podcast он рассказал, что вместе с коллективом случайно встретил в Нью-Йорке земляка из их родного города Камызяка. Видео опубликовано на YouTube.

По словам телеведущего, во время прогулки по Таймс-сквер команда подошла к одному из уличных художников. «Я вот так вслух говорю: "Интересно, сколько это стоит вообще?" (...) И он поднимает вот так голову и на русском говорит: "Для земляков сделаю там, типа, по пять долларов". Я такой: "О, прикольно, ты из России?" Он говорит: "Я из Камызяка"», — описал Мусагалиев встречу.

Комик отметил, что они с мужчиной разговорились и выяснили, что у них есть общие знакомые. Художник также написал картины для коллектива. «Мы ему заплатили в два раза больше», — указал экс-кавээнщик.

Ранее Мусагалиев также рассказал, что однажды участники «Сборной Камызякского края» на гастролях съели целую коробку крабов и отравились. Юморист заявил, что из-за сильного недомогания они отменили ближайший концерт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Великобритании пришлось исправлять ошибку в санкционных списках
Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»
В ДНР рассказали о таможенном контроле после вхождения в состав России
В России предсказали падение продаж жилья
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Глобальное потепление усилило ураганные дожди
Транспортные компании вернут деньги за билеты мобилизованным пассажирам
Легионер «Зенита» рассказала об удивившей ее новогодней традиции россиян
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.