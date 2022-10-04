В кабинете Кадырова заметили боксерскую грушу Louis Vuitton

В репортаже ЧГТРК «Грозный» заметили боксерскую грушу Louis Vuitton в кабинете Кадырова

В кабинете главы Чечни Рамзана Кадырова оказалась установлена конструкция с боксерской грушей с логотипом Louis Vuitton. Спортивный снаряд был замечен на кадрах репортажа ЧГТРК «Грозный», опубликованного на YouTube, аналогичные кадры представлены на официальном сайте руководителя региона.

Известно, что материал был посвящен встрече Кадырова с гендиректором «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой — он принял ее в своем кабинете в Грозном.

На размещенных в сети кадрах в левом углу помещения, за спиной гостьи, виден металлический уголок с подвесной набивной грушей в форме цилиндра, на которую нанесен фирменный принт Louis Vuitton. На последующих кадрах видео также можно обнаружить сумку того же бренда, вероятно, с боксерскими перчатками, и футляр для хранения груши.

При этом на более ранних снимках, опубликованных пресс-службой Кадырова, к примеру, в июне, по итогам его встречи с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой, указанный элемент интерьера отсутствует.

В настоящее время снаряд отсутствует в ассортименте спортивных товаров марки. Комплект из боксерских перчаток, груши с монограммой и футляра с тиснением был выпущен в 2014 году ограниченной серией всего в 25 экземплярах. Цена товара не раскрывалась (ее можно было узнать «по запросу»), однако в The New York Times предположили, что она составляла около 175 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей по текущему курсу).

26 июля сообщалось, что Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в честь юбилея двух элитных скакунов. «Я очень люблю лошадей, и знаю, что вы тоже их очень любите. Поэтому решил от всего чеченского народа и лично от себя подарить таких скакунов — обученных и чуть-чуть дерзких. Я думаю, что вам понравится», — сказал он, не уточняя породы лошадей.