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Стало известно о заработке Китая на перепродаже американского СПГ в Европу

WSJ: Китай зарабатывает сотни миллионов долларов, перепродавая американский СПГ в Европу

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Китай выгодно продает в Европу излишки сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого у США. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Среди основных потребителей издание называет страны Европы, Японию и Южную Корею. По данным WSJ, китайские компании могут зарабатывать сотни миллионов долларов на каждой партии.

В то же время газета отмечает, что за первые восемь месяцев 2022 года в Китае пришвартовалось всего 19 СПГ-судов. Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года (133). При этом авторы материала убеждены, что объемов поставляемого Китаем СПГ в страны ЕС недостаточно, чтобы помочь Европе избежать обострения энергетического кризиса предстоящей зимой.

О том, что Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой, раньше сообщало турецкое издание Yeni Şafak. Эксперты отметили, что поставки российского топлива превышают внутренний спрос КНР. Таким образом косвенно происходит нарушение эмбарго.

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Марина Совина
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