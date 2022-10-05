Замок Пугачевой предложили проверить

Партия «Ветераны России» предложила проверить замок Аллы Пугачевой

Замок эстрадной певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина нужно проверить после высказываний исполнительницы о геополитической ситуации в России. С таким предложением выступил председатель партии «Ветераны России» Ильдар Резяпов, пишет «Звезда плюс».

Стоимость замка пары в деревне Грязь оценивается в миллиард рублей. По словам Резяпова, в первую очередь необходимо узнать, каким образом Пугачева и Галкин получили деньги на строительство особняка. «Все, что касалось финансовой деятельности семьи, на это закрывали глаза. Сейчас надо приоткрыть занавес и проверить деятельность Аллы Борисовны», — отметил председатель партии.

Рязапов считает, что высказывания Пугачевой связаны с ее желанием окончательно переехать в Израиль. «Она стала высказываться за то, чтобы и ее признали иноагентом, и, видимо, специально создает для этого провокации», — пояснил общественный деятель.

Ранее эксперты оценили срок продажи замка Галкина и Пугачевой. По словам риелторов, из-за специфики особняка поиски нового владельца могут значительно затянуться.