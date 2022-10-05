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Австрия предложила принять переговоры по урегулированию на Украине

The Hill: Австрия предложила стать посредником в переговорах по урегулированию на Украине

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Власти Австрии предложили принять у себя переговоры по урегулированию на Украине, поддерживая при этом контакты с Россией. Об этом пишет The Hill.

Предложение прозвучало на фоне растущих опасений США и ряда других западных стран относительно опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ряд чиновников и дипломатов опасаются ядерного удара. В разговоре с газетой заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер заявила, что официальные лица США «постоянно консультируются с союзниками по поводу российской угрозы, и ядерная угроза, которую представляет Россия, является лишь одним ее аспектом».

Комментируя опасения американских чиновников по поводу применения Россией ядерного оружия, экс-сотрудник Пентагона и эксперт по обороне Марк Канчиан отметил: потенциальный удар побудит такие страны, как Индию, Китай и Турцию оказать экономическое давление на Москву.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее призвал не спекулировать по поводу угрозы ядерной войны.

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Елизавета Наумова
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