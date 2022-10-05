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Шольц призвал не строить догадок о рисках ядерной войны

Канцлер ФРГ Шольц призвал не строить догадок о рисках ядерной войны

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российские власти не идти на ядерную конфронтацию, подчеркнув при этом, что пока нет смысла строить догадки на тему рисков возможного столкновения. Так он ответил на вопрос журналиста испанской газеты El Pais.

Шольц заявил, что нет смысла строить предположения о рисках ядерной войны. «Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!» — подчеркнул он.

Кроме того, политик прокомментировал опасения, связанные с наступлением зимы и повышением цен на электроэнергию. По словам канцлера ФРГ, «ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в том, что она не создала необходимой инфраструктуры или не построила СПГ-терминалы, чтобы при необходимости менять поставщика со дня на день». Шольц также пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ранее подчеркнул, что применение ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры.

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Виктория Кондратьева
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