Шансы Байдена переизбраться на второй срок оценили

Политолог Ордуханян усомнился в шансах Байдена переизбраться на второй срок

Исходя из той ситуации, в которой сейчас находится Америка, и из того, какой имидж ей придает президент Джо Байден, у него нет реальных шансов переизбраться на второй срок. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что пойдет на второй срок. Позже Белый дом подтвердил намерение президента переизбираться в 2024 году.

Почему это сейчас заявлено? Дело в том, что, по последним опросам, сейчас большинство демократов, то есть приверженцев Демократической партии, не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок, и это нужно для того, чтобы как-то подстегнуть собственный электорат Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Ставка на чернокожих избирателей

То, что Байден сделал подобного рода заявление через Эла Шарптона, является показателем, считает политолог, так как этот человек — радикальный расист, стоящий за либеральными экспериментами нынешней администрации США.

«Эл Шарптон является неким смотрящим за негритянским электоратом неолибералов, поэтому это своеобразный месседж, я думаю, может быть, даже именно негритянскому населению, которое сейчас все больше и больше теряет веру в эту неолиберальную идею», — высказался он.

По его словам, именно группировки чернокожих всегда принимали и принимают самое активное участие в дестабилизации ситуации в США, включая выборы 2020 года, они же были участниками всех погромов. «И они же являются основными бенефициарами нынешней администрации, которая выделила триллионы долларов на социальные программы именно для негритянского населения, которое поддержало неолибералов», — подчеркнул Ордуханян.

Коллективный вопрос

Вопрос о том, баллотироваться ли Байдену на второй президентский срок, решать не ему, убежден политолог. «Причем не ему решать с точки зрения медицинской и с точки зрения политической, потому что он стоит у потоков, и он обязан вместе с [спикером палаты представителей США Нэнси] Пелоси и [лидером демократического большинства в Сенате Чаком] Шумером делать свое дело, а именно — распределять деньги среди своих сторонников, чтобы потом, в 2022 и 2024 году, они могли победить», — считает Ордуханян

По его мнению, будет ли президентом Байден или кто-то другой, для них не имеет никакого принципиального значения, так как это всего лишь ширма.

Схватка не на жизнь, а на смерть

Грядущие выборы в США политолог назвал схваткой не на жизнь, а на смерть. Неолибералы, по его мнению, могут «украсть» выборы. Именно поэтому они сейчас активно субсидируют профсоюзы почтовых служащих и учителей — людей, которые будут подсчитывать голоса.

Вопрос же не в Байдене. Это огромные деньги, которые требуют освоения. Если у нас в 2022 году сменится руководство конгресса и сената, эти потоки будут перекрыты, начнется расследование против семьи Байдена, Пелоси. Это не столько выборы в сенат и конгресс, это вопрос их существования. Поэтому они не отдадут власть — не потому, что они продвинутые либералы и хотят продолжить свое дело, им шкуру свою спасать надо Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Однако если республиканцы сумеют хорошо проконтролировать выборы, не допустив подтасовки, у Америки будет новый сенат, новый конгресс и новый президент, подытожил политолог.

Ранее колумнист The Washington Post (WP) Меган МакАрдл заявила, что возможность переизбрания нынешнего президента США Джо Байдена под вопросом, поскольку ухудшение его состояния в последние годы все более заметно. МакАрдл добавила, что коллеги Байдена по Демократической партии обычно находили этому объяснения и списывали оговорки президента на его занятость. Тем не менее она полагает, что дело в возрасте политика, и за последние десять лет он просто-напросто сильно постарел.