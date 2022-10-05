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Невеста обвинила подругу в порче свадебных фото из-за ее роста

Подруга обвинила блогершу Кейси Косту в порче свадебных фото из-за ее невысокого роста

Кадр: @costalicious

Подруга обвинила блогершу Кейси Косту с никнеймом costalicious в порче свадебных фото из-за ее роста. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Коста рассказала, что приятельница пригласила ее на церемонию бракосочетания в качестве подружки невесты. Однако, получив фотографии с празднества, Коста оказалась возмущена одной деталью. «Вышедшая замуж подруга разозлилась из-за того, что я испортила ее свадебные снимки своим невысоким ростом. "Ты такая коротышка, что я даже не могу их опубликовать", — заявила она», — пояснила инфлюэнсерша, добавив, что ее рост составляет 147 сантиметров.

В свою очередь, блогерша отметила, что впоследствии ее приятельница развелась с мужем и перестала общаться с другими подружками невесты. «Думаю, это показатель», — заключила Коста.

Ранее в октябре сообщалось, что невеста Ария с никнеймом mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха. «Некоторые невесты меняют наряд во время свадьбы. Что насчет меня? Я сменила не только платье, но и прическу. У нас было полчаса, чтобы завершить образ. Мой возлюбленный ничего не подозревал», — заявила mx_honeydew,

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Алина Гостева
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