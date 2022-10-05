Украинские сержанты начали тренироваться в Великобритании

Генштаб ВСУ заявил, что украинские сержанты начали переподготовку в Великобритании

Сержанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали проходить курс подготовки на территории Великобритании, сообщил генеральный штаб Украины, его цитирует РИА Новости. Как заявили в ведомстве, солдаты тренируются с привлечением образцов иностранной техники и оружия.

«На территории Великобритании и Северной Ирландии началась базовая подготовка младших командиров вооруженных сил Украины. Обучение проводят украинские и британские инструкторы с привлечением зарубежных образцов оружия и военной техники», — рассказали в Генштабе ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявку страны на вступление в НАТО поддерживают 11 стран альянса. Среди них — Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния и другие.