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Сбер поздравил педагогов с Днем учителя

Сбер поздравил всех педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сбер опубликовал поздравление для всех педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. «Для детей учитель — наставник, помощник и проводник во взрослый мир, который передает новым поколениям не просто знания, но также свой опыт и мудрость. Именно поэтому День учителя наполнен особыми эмоциями и является одним из важнейших праздников в нашей стране», — отметили в Сбере. В преддверии профессионального праздника Сбер снял видеоролик, посвященный роли учителя в жизненном успехе ребенка.

В честь праздника в Сбере подготовили выгодные предложения от различных продуктов и сервисов банка, его дочерних компаний и компаний-партнеров. Учителя смогут оформить подписку СберПрайм на 6 месяцев за 199 рублей.

СберМегаМаркет предоставляет промокод с выгодой 800 рублей на заказ от 2500 рублей, которая действует с 5 по 31 октября, СБЕР ЕАПТЕКА — скидку 300 рублей при покупке от 1500 рублей на первый заказ по промокоду «Учитель», ей можно воспользоваться с 5 октября по 5 ноября включительно.

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил специальную подборку фильмов про учителей. А на образовательном маркетплейсе Edutoria от Сбера каждый учитель сможет пройти курс «Как развить креативность» всего за 99 рублей.

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Татьяна Романова
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