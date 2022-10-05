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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом платье

Кейт Миддлтон посетила роддом в платье бренда Karen Millen за 15 тысяч рублей

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт вышла в свет в дешевом платье. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Отмечается, что 41-летняя Кейт Миддлтон, которая занимается поддержкой беременных женщин и молодых матерей, посетила родильное отделение Королевской больницы графства Суррей. Для визита она выбрала плиссированное горчичное платье с V-образным вырезом длины миди. Известно, что цена данного предмета гардероба бренда Karen Millen составляет 220 фунтов (примерно 15 тысяч рублей).

Кроме того, супруга принца Уильяма дополнила образ темно-синими бархатными туфлями на шпильках и клатчем им в тон. Также она надела кольцо с камнем и серьги-капли, распустила локоны, убрав их за уши, и сделала нейтральный макияж. Согласно публикации, посещение роддома стало первым одиночным визитом Миддлтон в статусе принцессы Уэльской.

В июне Кейт Миддлтон тоже появилась на публике в дешевой одежде. Для выхода в свет она выбрала белый жакет массмаркетового бренда Zara, стоимость которого составляет 50 фунтов стерлингов (3654 рубля).

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Алина Гостева
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